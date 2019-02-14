Порошенко: Украина заместила около 50 тыс. наименований продукции

Харьков, Украина, , 17:51 — REGNUM Президент украинской госкомпании «Энергоатом» Юрий Недашковский и директор госкомпании «Турбоатом» Виктор Субботин подпишут коммерческие контракты на 18,5 млн. долл. Об этом 14 февраля в Харькове заявил президент Петр Порошенко, выступая по случаю 85-й годовщины со дня основания акционерного общества «Турбоатом».

"Сегодня господин Недашковский из «Энергоатома» и господин Субботин из «Турбоатома» подпишут контракты приблизительно на 0,5 млрд. грн. И деньги придут в Харьков, и будут заказы. За счет этого будет обеспечен рост производства, а также выход на крупнейший в мире рынок ЕС», — сказал Порошенко.

По словам президента, за последние два года Украина заместила около 50 тыс. наименований продукции, которая раньше поставлялась из России.

«Сегодня на оборонку Украины работает 447 предприятий. За последние два года замещено около 50 тыс. наименований продукции, которая раньше поставлялась из России. Они думали, что остановят нашу оборонку, остановят нашу армию. В прошлом году цеха Харьковского завода специальных машин работали в две смены, потому что количество заказов превышало мощности завода», — рассказал Порошенко.

Он сообщил, что «Турбоатом» успешно реализовал программу по импортозамещению российских комплектующих.

«Россия пыталась не только поставить крест на продукции «Турбоатома», «Электротяжмаша» и других харьковских производств… На «Турбоатоме» осваивали новые производства, сделали импортозамещение. Теперь не надо покупать на российском рынке, когда они в любой момент могут перекрыть поставки как они это сделали с газом, комплектующими для машиностроительного комплекса Украины. Сегодня мы это сами производим и никому не позволим диктовать нам условия», — сказал Порошенко.

Он также отметил возрождение и развитие производств на заводе им. Малышева, Конструкторском бюро им. Морозова и Харьковском тракторном заводе.

«На сегодняшний день предприятия и производства работают. Горжусь текущим положением «Турбоатома» и энергетическим машиностроением Украины… Планомерное и целенаправленное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось не с 2014 года. Это началось с начала 2000-ых… Рынок России как был, так и остается закрытым», — добавил глава государства.

Порошенко также отметил успех бизнеса Харьковщины по выходу на рынки ЕС.

«Мы вышли на рынки Евросоюза, мощно заработали заказы внутри страны… В 2018 году наибольшим торговым партнером Харьковщины тоже был Евросоюз. Харьковские предприятия научились работать на европейском рынке. Уже они там не просители, а застолбили за собой надежное место, наращивают товарооборот со странами ЕС. Экспортируют не сырье, а больше продукцию с высокой добавленной стоимостью… С 2017—2018 гг. экспорт Харьковщины на рынки ЕС вырос на 40%», — подытожил он.

Публичное акционерное общество «Турбоатом» — единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2014 года «Турбоатом», заводы «Электротяжмаш» и им. Малышева приступили к реализации программы импортозамещения. В частности, «Турбоатом» заявил о готовности обеспечить поставки турбинного оборудования собственного производства для АЭС Украины. Речь идет о конденсаторах и титановых лопатках для Южно-Украинской и Запорожской АЭС, а в будущем — для Ровненской станции. Завод «Электротяжмаш» поставит генераторное оборудование, производство которого освоено в последние годы. Большая часть этого оборудования ранее производилась исключительно в России. Завод им. Малышева выпускает запасные части для проведения ремонта автоматической дизельной электростанции АСД-5600, используемой на украинских АЭС.

Напомним, в сентябре 2017 года «Турбоатом» заключил контракт на повышение мощности действующих энергоблоков украинских АЭС во взаимодействии с компанией Westinghouse Electric Sweden AB.