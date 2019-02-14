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Курс доллара поднялся выше 67 рублей

Экономика

Рубль дешевеет к иностранным валютам на торгах 14 февраля

Москва, 14 февраля 2019, 17:48 — REGNUM  Курс доллара в четверг, 14 февраля, поднялся выше отметки в 67 рублей впервые с середины января, свидетельствуют данные Московской биржы.

В ходе торгов доллар дорожал почти на 50 копеек к уровню открытия — до 67,04 рубля.

На текущий момент курс доллара находится на уровне 66,93 рубля, курс евро — 75,60 рубля.

Рубль слабеет на фоне сообщений о подготовке сенаторами в США нового пакета санкций против России.

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