США рассчитывают выдавить РФ с мирового рынка нефтепродуктов – Делягин

Москва, , 18:16 — REGNUM Введение нового пакета санкций против РФ — это проявление глобальной конкуренции, убеждён экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это глобальная конкуренция, которая не имеет никакого отношения к поводам, — сказал Делягин. — Американцы надеются увеличивать добычу своей сланцевой нефти, которая обладает высокой себестоимостью, а значит, в мире нужно расчистить место для этой нефти. Нужно попытаться вырубить российскую нефтяную промышленность, чтобы занять часть нашего экспортного рынка».

Напомним, как сообщалось ранее, так называемые «драконовские санкции», которые планирует ввести Конгресс США, предусматривают, что американским инвесторам будет запрещено вкладываться в проекты по добыче нефти в РФ, а на зарубежные проекты по производству сжиженного газа с участием компаний из РФ будут наложены санкции.

Кроме того, бизнесменам из США запретят вкладываться в покупку новых облигаций российского госдолга.