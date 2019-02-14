Калининградская область признана самым финансово грамотным регионом РФ

Калининград, , 17:42 — REGNUM Калининградская область стала лидером первого в России рейтинга по финансовой грамотности регионов, сообщила сегодня, 14 февраля, пресс-служба регионального правительства. Соответствующую награду губернатору Антону Алиханову вручил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Большая работа проводится в субъектах РФ. Прошел конкурс среди регионов, были отобраны лучшие. Первый раз у нас такая практика и я считаю, что ее надо продолжать, потому что региональные власти, в первую очередь, должны быть заинтересованы в том, чтобы быть ближе к гражданам и оказывать им такую помощь, давать разъяснения», — цитирует слова Силуанова пресс-служба правительства Калининградской области.

Алиханов в своём выступлении рассказал о программе по повышению финансовой грамотности населения, которая стартовала в 2011 году, а Калининградская область стала одним из двух пилотных регионов в реализации федерального проекта по финансовой грамотности.

Награда была вручена в Сочи в рамках инвестиционного форума в Сочи «Финансовая грамотность населения как основа для финансовой стабильности».