Руденя: Тверская область – площадка для развития новых программ ВЭБ.РФ

Тверь, , 17:41 — REGNUM Тверская область и российская государственная корпорация ВЭБ. РФ в ближайшее время планируют начать совместную работу по целому ряду проектов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам встречи с председателем ВЭБ. РФ Игорем Шуваловым на Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля.

«ВЭБ видит Тверской регион как площадку для расширенного экономического взаимодействия, развития новых программ. В ближайшие месяцы планируем начать совместную работу. Это различные проекты — «Морозовские казармы», предприятия, которые работают в регионе, Тверь Экспо. Такой партнер, как ВЭБ. РФ — это уверенный, позитивный путь к развитию», — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги встречи.

На данный момент в Тверской области при финансовой поддержке ВЭБ. РФ уже реализовано четыре проекта общей стоимостью 60,4 млрд рублей в промышленности, здравоохранении, инфраструктуре. Общий бъем инвестиций корпорации в регион составил 38,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегацию Тверской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи возглавил губернатор Игорь Руденя. 14 февраля стенд осмотрел глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Глава региона также принял участие в пленарном заседании форума, в работе круглого стола о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений, который провел Министр энергетики РФ Александр Новак, а также заключил соглашение региона с компанией «Лукойл».

Кроме того, сегодня же в Сочи подписан беспрецедентно крупный договор между ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и АО «Федеральная пассажирская компания» — на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019—2025 гг. га сумму 237 млрд рублей без НДС.