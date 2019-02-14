Медведев наградил «ФосАгро» за победу в конкурсе «Премия развития — 2019»

Москва, , 17:31 — REGNUM Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вручил генеральному директору ПАО «ФосАгро» Андрею Гурьеву награду за победу в конкурсе «Премия развития — 2019». Компания — лидер по поставкам удобрений российским аграриям и один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений была отмечена в номинации «Лучший экспортный проект». Такой оценки жюри компания удостоилась за завершение крупнейшего в своей истории инвестиционного проекта. В 2018-м в череповецком производственном комплексе «ФосАгро» выведены на проектную мощность новые производства аммиака и гранулированного карбамида. Инвестиции в строительство мощностей превысили 65 млрд рублей. Новые производства построены с использованием наилучших доступных технологий и соответствуют самым жестким стандартам экологической безопасности. Их пуск уже самым положительным образом сказался на объемах выпуска продукции. В 2018 году «ФосАгро» преодолела рубеж в 9 млн. тонн произведенной продукции. Согласно прогнозам дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней до 2022 г. превысят 6,9 млрд рублей.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» подчеркнул, что признателен Премьер-министру, Правительству РФ и организаторам премии за внимание к развитию компании.

«Новые производства позволили сделать огромный шаг на пути к самообеспечению сырьем, к укреплению конкурентоспособности нашей компании в России и за рубежом, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест. Именно такие проекты укрепляют ведущие позиции нашей компании в числе лидеров мирового агрохимического сектора», отметил Андрей Гурьев.

«Премия развития» учреждена ВЭБ РФ в 2012 году, она присуждается за заслуги в реализации крупных национально значимых проектов. В 2019 году победители премии определены в пяти номинациях: «Лучший инфраструктурный проект», «Лучший проект в отраслях промышленности», «Лучший проект по комплексному развитию территорий», «Лучший проект субъекта МСП», «Лучший экспортный проект».

Читайте ранее в этом сюжете: ФосАгро продолжит партнерство с Российской шахматной федерацией