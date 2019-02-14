Правительство РФ де-факто признало провал своей политики – экономист

Москва, , 17:57 — REGNUM Правительство РФ мало что делает для победы над массовой бедностью, полагает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Об этом он заявил 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, признавшей, что в РФ с 2012 по 2017 годы число жителей, находящихся за чертой бедности, выросло на 3,9 млн человек.

«Это неожиданное для меня заявление, — сказал Гринберг. — Обычно руководители экономического и социального блоков [правительства РФ] выражают оптимизм. А здесь констатация негативного. И это правда. На самом деле ситуация ещё хуже. Я должен её похвалить. Она (Голикова — прим. ИА REGNUM ) вообще производит впечатление человека честного — насколько это возможно в рамках сложившегося формата руководства. Но всё-таки это немного смешно. Там (при определении бедности человека — прим. ИА REGNUM ) ведь прожиточный минимум берётся, а он, конечно, жалкий».

Экономист уточнил, что сказанное Голиковой однозначно свидетельствует о провале экономической политики правительства РФ и об её «абсолютной несостоятельности».

«Правительство мало что делает для победы над массовой бедностью, — сказал Гринберг. — [У правительства РФ] может быть две цели. Либо это увеличение общего пирога, либо политика социального выравнивания, как это делается в Европе. То есть прогрессивный налог и что-то похожее на универсальный базовый доход. У нас этого ничего нет. У нас нет даже хорошей статистики, чтобы выяснить, кто реально нуждается, а кто нет. У нас есть 25 млн человек, с которыми вообще ничего не понятно — кто они, где они, что они? Принято говорить, что они самозанятые».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Татьяна Голикова, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, заявила, что число жителей России, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросло на 3,9 млн человек.

По её словам, в 1999 году абсолютный показатель числа граждан РФ, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%). Однако к 2007 году число находящихся за чертой бедности жителей сократилось до 18,8 млн человек, а в 2012 году бедных в стране было 15,4 млн человек.

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