В Литве испугались изменения позиций соседей по выходу из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 17:29 — REGNUM Председатель комиссии Сейма Литвы по вопросам энергетики Виргилиюс Подерис заявил о намерении выяснить не изменилась ли позиция Латвии и Эстонии по реализации проекта синхронизации прибалтийских систем линий электропередачи (ЛЭП) с Европой. Об этом он сообщил литовскому информационному агентству BNS.

Опасения литовской стороны вызваны заявлением эстонской и латвийской компании о переносе намеченного ранее на июнь 2018 года испытания линий электропередачи (ЛЭП) в режиме «острова».

"Мой вопрос: планируем ли вместе, обязуемся ли развивать этапы, насколько серьезно и скоординировано делаем это, поскольку Литва со своей стороны почти готова. Иными словам, технические ли это вопросы, или политические, или просто мягкий подход к таким важным вещам», — заявил Подерис.

По мнению литовского чиновника, важно выяснить, насколько тверды обязательства всех стран завершить проект синхронизации до 2025 года. Из его заявления следует, что при получении неудовлетворительного ответа, литовская сторона должна быть готова решать дела в рамках данного проекта самостоятельно.

Также Подерис считает необходимым обговорить детально ситуацию, при которой Россия и Белоруссия десинхронизируются раньше, чем прибалтийские республики.

«Третье: а если российская сторона вместе с Белоруссией заявят, что хотят это сделать раньше поскольку они направляют сигналы о том, что будут готовы раньше, — то готовимся ли мы вместе к такому плану?», — говорит политик.

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Операторы систем электропередачи Эстонии и Латвии 6 февраля заявили, что приняли решение отложить на неограниченный срок запланированные на 8 или 29 июня испытания в режиме «острова». Причина — решения России провести такие испытания в Калининградской области раньше — в конце мая.

Глава эстонской компании Elering Таави Вескимаги заявил, что перенос испытаний точно не означает замедление или приостановку действий по подготовке к этому испытанию.

«Напротив, мы и далее прилагаем усилия для развития сетей, администрирования сетей и организации рынка в областях, а также продолжаем дискуссии с нашими латвийскими и литовскими коллегами, стремясь согласовать новое время для испытаний», — сказал Вескимаги, отметив, что другая причина переноса — «возможный неуспех калининградского испытания».

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Системный оператор Латвии Augstsprieguma tikls (AST) подчеркнул, что новая дата будет установлена после оценки калининградского теста.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018 электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на первом этапе — 432 млн евро, доля Эстонии — 187,7 млн евро.