В Крыму ждут делегации из тридцати стран Африки

Симферополь, , 17:23 — REGNUM Организаторы пятого Ялтинского международного экономического форума ожидают представителей около 30 стран Африканского континента. Об этом 14 февраля журналистам сообщил сопредседатель фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.

«Часть из них будут представлены первыми лицами. В прошлом году, напомню, форум посетили представители 20 африканских стран», — отметил Назаров.

В целом, по его словам, организаторы ожидают, что на форум прибудет более трёх тысяч участников более чем из ста стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы ЯМЭФ заявили о том, что президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и французский политик Марин Ле Пен также примут участие в пятом международном экономическом форуме.

Читайте ранее в этом сюжете: Башар Асад и Марин Ле Пен приедут в Ялту на экономический форум