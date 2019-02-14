В Крыму ждут делегации из тридцати стран Африки

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Экономика

Некоторые делегации на экономическом форуме в Ялте будут представлены первыми лицами государств

Симферополь, 14 февраля 2019, 17:23 — REGNUM  Организаторы пятого Ялтинского международного экономического форума ожидают представителей около 30 стран Африканского континента. Об этом 14 февраля журналистам сообщил сопредседатель фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.

«Часть из них будут представлены первыми лицами. В прошлом году, напомню, форум посетили представители 20 африканских стран», — отметил Назаров.

В целом, по его словам, организаторы ожидают, что на форум прибудет более трёх тысяч участников более чем из ста стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторы ЯМЭФ заявили о том, что президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и французский политик Марин Ле Пен также примут участие в пятом международном экономическом форуме.

Читайте ранее в этом сюжете: Башар Асад и Марин Ле Пен приедут в Ялту на экономический форум

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Ялтинский международный экономический форум
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