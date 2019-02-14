Международные резервы России за неделю сократились на $2,7 млрд

Москва, , 17:14 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 8 февраля составил $475 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Сообщается, что за неделю показатель сократился на $2,7 млрд, или на 0,6%, что стало следствием «отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, за январь 2019 года объём международных резервов России, по оценке Центробанка, увеличился на $7,45 млрд, или на 1,6%.

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