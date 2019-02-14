Moody’s прогнозирует замедление роста ВВП Италии почти до 0%

Рим, , 17:11 — REGNUM Эксперты рейтингового агентства Moody’s пересмотрели в сторону снижения свой прогноз роста ВВП Италии в 2019 году, передает в четверг, 14 февраля, информагентство ANSA со ссылкой на заявление ведущего аналитика Moody’s в Италии Катрин Мюхлброннер.

Ранее эксперты прогнозировали рост на 1,3%, теперь они полагают, что ВВП не вырастет более чем на 1%, а скорее всего, рост будет в диапазоне от 0% до 0,5%.

По итогам 2017 года ВВП Италии вырос на 1,7%, в 2018 году — на 1%. В третьем и четвертом кварталах 2018 года ВВП снижался, статистики заявили, что Италия вошла в стадию технической рецессии.

Причинами вероятного спада, по мнению экспертов Moody’s, являются отсутствие необходимых реформ (госуправления, рынка труда, судебной системы) и вероятность новых национальных выборов (которые власти страны в свою очередь считают совершенно невероятными).

В 2018 году международные рейтинговые организации также неоднократно выступали с пессимистическими прогнозами в отношении роста итальянской экономики. Большинство из них не подтвердились. Итальянские политики даже обвиняли рейтинговые организации в намеренном провоцировании биржевой паники.

В конце января 2018 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по объективным причинам ВВП страны еще некоторое время будет снижаться (в сравнении с показателями предыдущих кварталов), но к середине 2019 года должен начаться рост, потому что появится эффект от экономических мер нового правительства.

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