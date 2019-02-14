Сальвини пообещал фермерам Италии добиться роста закупочных цен на 70%

Рим, , 16:50 — REGNUM 60 центов за литр овечьего молока — несправедливая закупочная цена, она должна составлять не менее 1 евро, заявил в четверг, 14 февраля, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Rainews.

Сальвини анонсировал переговоры со всеми заинтересованными сторонами, то есть в первую очередь с закупщиками, и пообещал «не вставать из-за стола» прежде, чем будет найдено устраивающее фермеров решение.

Как сообщалось ранее, фермеры Сардинии недовольны низкими закупочными ценами на овечье молоко, диктатом со стороны закупщиков (которые, по мнению фермеров, действуют в сговоре), а также отсутствием возможности влиять на условия соглашений.

Дело может закончиться гибелью отрасли, поскольку закупочные цены — ниже себестоимости, утверждают фермеры, которые уже более недели проводят акции протеста.

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