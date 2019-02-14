X5 Retail Group расширит линейку товаров курганской продукцией

Курган, , 16:49 — REGNUM В курганских магазинах сети «Пятёрочка», которыми управляет X5 Retail Group, будет больше продукции от местных производителей. Соответствующее соглашение подписали 14 февраля врио губернатора Вадим Шумков и директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Retail Group Станислав Наумов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Помимо этого, соглашением оговорена реализация социальных программ для поддержки малообеспеченных слоёв населения, а также стажировок и производственных практик в магазинах сети «Пятёрочка» для студентов. Кроме того, между главой региона и X5 Retail Group обсуждались планы реализации инвестиционных проектов в Зауралье, завязанных на производстве.

Х5 Retail Group присутствует в Курганской области с 2014 года. Сегодня под управлением компании в регионе работают 32 магазина «Пятёрочка», которые обеспечивают работой 323 человека, сообщает пресс-служба главы региона.