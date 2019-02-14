В Ленобласти построят терминал для хранения и перевалки минудобрений

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:30 — REGNUM Компания «Ультрамар» построит комплекс для хранения и перевалки удобрений в Ленинградской области. Документ о сотрудничестве подписали глава региона Александр Дрозденко и гендиректор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Речь идет о создании логистического парка на территории 22 га. Ожидается, что терминал будет построен к 2023 году, а его мощность составит 12 млн тонн. Планируемый объем инвестиций — 16 млрд рублей.

«Мировой опыт развития припортовых территорий показывает, что рядом с крупным портом неизбежно появляются логистические и индустриальные объекты. Ленинградской области важно не просто пропустить грузы, но и заработать на их обработке», — заявил Александр Дрозденко.

Компания «Ультрамар» занимается транспортировкой минеральный удобрений.

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Пока что некоторая часть минудобрений по-прежнему переваливается в портах Прибалтики. Так, латвийские «дочки» «Уралкалия» и «Уралхима» стали лидерами по обороту в Латвии по итогам 2017 года, подсчитали газета Dienas Bizness и фирма Lursoft.

Объем перевалки удобрений в российских портах балтийского моря в 2018 году составил 11,44 млн тонн, что на 2,6% меньше, чем в 2017 году.

Напомним, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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