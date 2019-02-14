Четверг, 14 Февраля 2019 года
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ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП России в первой половине 2019 года

Экономика

Во втором полугодии рост экономики может ускориться при условии отсутствия новых внешнеэкономических шоков, считает регулятор

Москва, 14 февраля 2019, 16:27 — REGNUM  Рост ВВП России может замедлиться в первой половине 2019 года на фоне ряда краткосрочных факторов. Об этом говорится в опубликованном 14 февраля бюллетене Банка России «О чём говорят тренды. Макроэкономика и рынки».

В числе негативных факторов аналитики ЦБ называют повышение НДС и ускорение инфляции в России, снижение цен на нефть и в целом «потерю динамизма в росте мировой экономики».

Отмечается, что во втором полугодии рост ВВП страны должен ускорится в результате прекращения действия ряда негативных факторов и оживления бюджетных расходов. Вместе с тем условием роста регулятор называет отсутствие новых значительных внешнеэкономических шоков.

Согласно последней оценке Центробанка, рост ВВП России в 2019 году должен составить 1,2−1,7%.

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Макроэкономика России
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