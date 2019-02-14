Сбербанк и правительство Ямала договорились строить школы и детсады

Салехард, , 16:22 — REGNUM Правительство Ямала заключило соглашение с ПАО Сбербанк о сотрудничестве в сфере строительства пяти школ и 13 детских садов до 2021 года на основе механизмов государственно-частного партнёрства. Соответствующий документ подписали 14 февраля 2019 года на всероссийском инвестиционном форуме в Сочи губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Взаимодействие со Сбербанком позволит создать в округе ещё более комфортные условия для инвесторов. В регионе мы активно привлекаем частное финансирование для решения социальных задач. Эта практика уже доказала свою эффективность», — подчеркнул губернатор Ямала Дмитрий Артюхов при подписании соглашения.

Кроме того, Сбербанк готов кредитовать и предоставлять гарантии под строительство других значимых для экономики Ямала объектов, а также привлекать в проекты отечественных и иностранных инвесторов. Им будет оказываться консультационная поддержка, содействие при подготовке предложений по реализации проектов на основе механизмов государственно-частного партнёрства.

В Ямало-Ненецком автономном округе с 2014 года за счёт частных инвестиций в построены шесть детских садов на более 1 300 мест и здание общеобразовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в Муравленко.

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