На рубль «давит» санкционная тематика

Москва, , 16:10 — REGNUM На главную роль в воздействии на рубль вновь резко вырвалась санкционная тематика. Внесение на рассмотрение в Конгресс США дополнительных антироссийских мер подняло доллар к рублю выше принципиального технического уровня 66,60 руб. и открыло дорогу к следующей высоте 67,30 руб. Евро стремится к 76 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

«Рубль мало обращает внимания даже на традиционно сильные факторы поддержки. Такие как рост цен на нефть на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК+ и запасов в США, что привело к удорожанию Brentвыше $64 с $61,60 с начала недели. Снижаются и антирисковые настроения на мировых финансовых рынках из-за надежд на продвижение позитива в торговых переговорах США и Китая», — пояснил эксперт.

Однако такие драйверы могут оказать влияние на рубль лишь при ослаблении остроты санкционной риторики или её «отработки», учёта в повысившихся котировках доллара и евро.

«На пятницу, 15 февраля, можно предположить приостановку роста данных валют к рублю, поскольку основное воздействие негативных новостей как раз и заложено в цены. Кроме того, в последний день недели игроки традиционно закрывают позиции перед выходными. Наиболее вероятный диапазон движения валют 15 февраля составит 66,50−67,20 руб./дол и 75,10 — 76 руб.», — считает Гойхман.

Читайте также: «Адские санкции» США вернулись за рублем