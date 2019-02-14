Экономическое соглашение с Австралией будет подписано — Минторг Индонезии

Джакарта, , 16:08 — REGNUM Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита подтвердил, что соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Австралией скоро будет подписано, сообщает Tribunnews.

«Все готово, нам просто нужно скорректировать график подписания соглашения», — заявил министр.

Ожидается, что подписание этого торгового соглашения откроет большие возможности для Индонезии и Австралии в сфере увеличения экспорта и роста инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что его страна нацелена экспортировать электромобили в Австралию и в Африку.

Читайте также: Индонезия планирует поставлять электромобили в Австралию и Африку