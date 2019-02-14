В Прикамье задолженность по зарплате за месяц выросла почти на 16%

Пермь, , 15:55 — REGNUM В Пермском крае отмечен рост задолженности по заработной плате перед работниками. За месяц её общая сумма выросла на 15,6% и составила на 1 февраля 10,735 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Объём просроченной задолженности в три раза превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность. В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 12,6 тыс. рублей.

Значительная доля в структуре задолженности приходится на предприятия, чья деятельность связана с обрабатывающим производством — 61,3%. Работникам, занятым этим видом экономической деятельности, ложны в общей сложности 6,579 млн рублей (рост за месяц — 0,3%).

Наибольший рост просроченной задолженности зафиксирован в сельском хозяйстве — на 68,6% за январь. Общая сумма долга составила 3,353 млн рублей.