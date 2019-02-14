В Южной Корее увеличилась разница между ставками по кредиту и вкладам

Сеул, , 15:55 — REGNUM В 2018 году разница между процентами по кредиту и вкладам была самой высокой за пять лет, сообщает Yonhap News.

Согласно информационному источнику, в 2018 году средняя ставка по кредиту составила 3,71%, а разница между кредитной ставкой и ставкой по вкладам — 2,31%, что является самой большой разницей с 2013 года. В 2013 году разница между ставками была равна 2,31%.

Причина разницы между ставками заключается в том, что процентная ставка по кредиту растет больше, чем ставка по вкладам.

Кроме того, известно, что центральный банк Южной Кореи повысил базовую процентную ставку, и вслед за ним, коммерческие банки также повысили ставку. В результате, процентный доход банков Южной Кореи достиг 29,9 трлн вон (~$26,58 млрд) в третьем квартале 2018 года, что является самым высоким показателем с 2008 года.