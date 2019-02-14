Тверской вагонзавод получил крупнейший в истории заказ от ФПК – на 237 млрд

Тверь, , 15:47 — REGNUM ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в Трансмашхолдинг) и АО «Федеральная пассажирская компания» подписали договор на поставку 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги в 2019—2025 годах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Церемония подписания договора, в которой принял участие губернатор Игорь Руденя, состоялась 14 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума. Сумма контракта без НДС составила 237 млрд рублей — контракт стал крупнейшим для предприятия. Договор подписали генеральный директор АО «ФПК» Пётр Иванов и генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный завод» Андрей Соловей.

«Это уникальное соглашение, которое является крупнейшим в истории Тверского вагоностроительного завода, означает уверенную работу предприятия в течение ближайших десяти лет. Тверской вагоностроительный завод — лидер в вагоностроении. Для нас это является большой ответственностью, с которой тверские вагоностроители справятся с учетом традиций, истории завода. Коллектив тех людей, которые работают на Тверском вагоностроительном заводе, может планировать свое будущее и быть уверенным в завтрашнем дне», — сказал Игорь Руденя.

Долгосрочный договор разработан в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и решениями Минтранса России, а также с учетом проекта стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года. Речь идет о поставке одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов существующего модельного ряда, а также новых моделей вагонов.

«Мы обновим почти четверть существующего вагонного парка АО «ФПК». Договор представляет собой сбалансированную семилетнюю модель обновления подвижного состава, направленную на улучшение качества перевозки пассажиров», — прокомментировал подписание контракта Пётр Иванов.

Андрей Соловей, в свою очередь, отметил, что контракт имеет исключительно важное значение и для предприятия, и для отрасли в целом — благодаря договорённости завод получит возможность спокойного поступательного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Тверской области под руководством главы региона Игоря Рудени участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи, открывшемся 14 февраля.