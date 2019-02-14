Правительство отчитается о подзаконных актах для лицензий на перевозки

Москва, , 15:48 — REGNUM Комитет Госдумы по транспорту и строительству запросит в правительстве информацию о сроках подготовки подзаконных актов, которые необходимы для вступления в силу закона о лицензировании перевозок. По предложению спикера Госдума Вячеслава Володина депутаты приняли такое протокольное поручение на пленарном заседании 14 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о законе, направленном на возврат обязательного лицензирования автобусных перевозок. Он должен вступить в силу с 1 марта, однако для этого необходимы подзаконные акты правительства, которые до сих пор не готовы.

«Ситуация сложилась таким образом, что закон был принят в декабре прошлого года, а должен был вступить в силу с 1 марта — по причине необходимости издания подзаконных актов, формирования нормативной базы… Март не за горами, две недели остается, крайне важно, чтобы закон стал работать», — заявил Володин.

В связи с этим, депутаты запросят у профильных министерств информацию о ходе работы над подзаконными актами и реализацией закона в целом.