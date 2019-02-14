Четверг, 14 Февраля 2019 года
15:49:04 МСК

Правительство отчитается о подзаконных актах для лицензий на перевозки

Экономика

Закон может не вступить в силу 1 марта из-за неподготовленных дополнительных документов

Москва, 14 февраля 2019, 15:48 — REGNUM  Комитет Госдумы по транспорту и строительству запросит в правительстве информацию о сроках подготовки подзаконных актов, которые необходимы для вступления в силу закона о лицензировании перевозок. По предложению спикера Госдума Вячеслава Володина депутаты приняли такое протокольное поручение на пленарном заседании 14 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о законе, направленном на возврат обязательного лицензирования автобусных перевозок. Он должен вступить в силу с 1 марта, однако для этого необходимы подзаконные акты правительства, которые до сих пор не готовы.

«Ситуация сложилась таким образом, что закон был принят в декабре прошлого года, а должен был вступить в силу с 1 марта — по причине необходимости издания подзаконных актов, формирования нормативной базы… Март не за горами, две недели остается, крайне важно, чтобы закон стал работать», — заявил Володин.

В связи с этим, депутаты запросят у профильных министерств информацию о ходе работы над подзаконными актами и реализацией закона в целом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные перевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить