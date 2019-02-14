«Лишний» бензин есть, куда применить — эксперт

Москва, , 15:42 — REGNUM Проблема сбыта бензина российскими НПЗ может быть решена несколькими способами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Во-первых, нужно напомнить, что качество бензина находится на должном уровне не во всех регионах страны. Так, буквально на днях, Министерство промышленности и торговли РФ обнародовало итоги исследования бензина в Ставропольском крае, главным результатом которого стало то, что в семи случаях из 60 была выявлена его фальсификация.

И хотя проверки в других субъектах РФ лишь предстоит провести, вряд ли там другая ситуация и качество бензина гораздо лучше, а фальсифицированное топливо полностью отсутствует. Поэтому одним из возможных способов выхода из ситуации может стать направление бензина в ряд регионов с целью улучшения качества топлива там, что благоприятно скажется на социально-экономической ситуации в них», — пояснил эксперт.

Во-вторых, не стоит забывать, что автопарк страны увеличивается быстрыми темпами и «лишний» бензин может быть просто использован. Достаточно сделать его цену более привлекательной, что под силу властям, и это стимулирует его потребление, в стране. К примеру, часть физических лиц сейчас не ездят на своих автомобилях потому, что стоимость топлива высока, и если её снизить, конечно же, не в ущерб нефтяникам, то проблема «лишнего» бензина исчезнет.

«В-третьих, несмотря на жёсткую конкуренцию на мировом рынке нефтепродуктов, отечественные НПЗ могут увеличить поставки бензина на экспорт, в первую очередь за счёт снижения стоимости и поддержки властей. Также стоит рассмотреть новые пути поставки российского топлива на экспорт», — полагает Кабаков.

Можно напомнить, что в течение нескольких лет происходила постепенная переориентация экспортных потоков, например из портов Прибалтики на отечественные порты, не исключено, что стоит рассмотреть возобновление поставок «лишнего» бензина вновь через них, естественно не отказываясь от уже сформированных поставок через российские порты.

«Кроме того, для решения этой проблемы, стоит активизировать поставки «лишнего» бензина ближайшим соседям, например в Казахстан, в котором топливная проблема пока полностью не решена и республика периодически закупает российские нефтепродукты. И это ещё не все варианты, поэтому можно утверждать, что наличие профицита перерабатывающих мощностей не скажется на отечественной нефтяной отрасли, тем более что о потенциальной проблеме стало известно заранее», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России из-за ввода в эксплуатацию модернизированных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) может наблюдаться переизбыток бензина.

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