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За 4 года товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном вырос в 19 раз

Экономика

Экспорт товаров из Таджикистана составил $155,3 млн

Душанбе, 14 февраля 2019, 15:39 — REGNUM  Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном в 2018 году составил $281,5 млн, что в 18,9 раза больше, чем в 2015 году, заявил начальник таможенной службы при президенте республики Хуршед Каримзода, сообщает 14 февраля издание Asia-Plus.

Экспорт товаров из Таджикистана составил $155,3 млн, импорт из Узбекистана — $126,5 млн. Первое место по объему товарооборота с Таджикистаном занимает Россия — $1 млрд. на втором месте Казахстан — $836 млн, далее следуют Китай — $641 млн, Турция — $402 млн и Узбекистан — $282 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил с официальным визитом Ташкент. В ходе переговоров президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что торговый потенциал между странами составляет $1 млрд.

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Таджико-узбекские отношения
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