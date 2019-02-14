В порту Феодосии планируют построить зерновой терминал

Сочи, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM В порту Феодосии в ближайшее время планируют построить терминал по перевалке зерна за 1,7 млрд рублей. Меморандум о намерениях был подписан в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи главой Крыма Сергеем Аксеновым, гендиректором ООО «Управляющая компания «Восток» Андреем Скорминым и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Республики Крым.

«Планируется реализация инвестпроекта по строительству на территории Феодосийского морского порта зернового терминала», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, 14−15 февраля 2019 г. в Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Главная тема форума — реализация нацпроектов.

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