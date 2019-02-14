«Суперасфальт» на все дороги класть не стоит – эксперт

Москва, , 15:28 — REGNUM Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом» В данном случае имеют значение и другие моменты, не только сам материал. Важно и то, как его приготовят, чтобы это было сделано с соблюдением всех технологий, использовались только качественные исходные компоненты, чтобы получился однородный состав, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Необходимо и укладывать новый материал строго по правилам, на подготовленную основу, а не просто на любую поверхность. Очевидно, что даже использование «суперматериала» не означает, что не нужно контролировать работу дорожников, чтобы всё делалась строго по стандартам, все происходило по стандартам, все части «слоеного пирога» дороги укладывались в правильном порядке и нужных количествах, не было никакой «экономии», только лишь потому, что это уникальный материал», — считает эксперт.

Стоит напомнить, что вот уже на протяжении нескольких лет, с завидной регулярностью, по крайней мере в Москве, дорожники в очередной раз говорят о том, что применяют «уникальный суперматериал» для дорожного полотна, который прослужит дольше, чем традиционные асфальтобетонные смеси. Однако практически каждый раз выясняется, что это не так, и срок службы такого «суперпокрытия» практически всегда оказывается равен сроку службы обычного асфальта, ну или немного его превосходит, и его вновь нужно менять.

«В первую очередь, это происходит потому, что нагрузка на дороги растёт гораздо быстрее, чем рассчитывают дорожники. Помимо этого, пока в «вечном» сражении асфальта и различных реагентов побеждают последние, нанося существенный вред дорожному полотну. Не всегда и уборка и уход за дорожным полотном осуществляется должным образом, что также сказывается на сроке его службы», — отметил Вакуленко.

Наконец, не стоит забывать о ключевой вещи для дорожного хозяйства — необходимо менять саму систему обслуживания и ремонта дорог, дорожники не должны приходить туда практически каждый год, что сейчас для них выгодно. Ведь при такой системе, даже если будет применяться этот «суперасфальт», они всё равно каждый год будут выходить на дороги страны и его опять менять, даже, несмотря на значительный срок службы, ведь это для них выгодно. Необходимо сделать так, чтобы для них было выгодно, качественно, в полном объёме и с соблюдением всех стандартов уложить дорожное покрытие и чтобы оно прослужило весь положенный срок, без замены и ремонтов, и нужно за это им платить деньги.

«Не стоит также забывать и о том, что у нас все дороги разные, нагрузка на них разная, так что укладывать «суперасфальт» сразу на все дороги не стоит. Не исключено, что прежде потребуется привести дороги в нормальное состояние, чтобы они отвечали действующим нормативам и правилам, просто подготовить их под укладку нового «чудо-материала».

И лишь затем укладывать его, но, опять-таки, лишь на те дороги, на которых он, действительно, может оказаться полезным и прослужит заявленный срок без регулярных ремонтов, обеспечив комфортную и безопасную езду любому транспорту», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали со ссылкой на Росавтодор, что в России может начаться применение новой технологии дорожного покрытия.

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