Взаймы не дадут: чем опасны новые санкции США против госдолга РФ?

Москва, , 15:36 — REGNUM Санкции против госдолга РФ, которые планируют ввести США, могут ударить по её бюджету, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он рассказал 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, заметившего, что санкции США против госдолга РФ ударят в первую очередь по иностранцам.

«Вопрос заключается в том, какие именно будут санкции против российского госдолга, — сказал Колганов. — Если речь о российских долговых бумагах, то, поскольку санкции могут применить только против иностранных держателей, вероятно, они и пострадают. Но сказать, что США выстрелят себе в ногу, не совсем правильно. Это, конечно, вызовет недовольство держателей российского долга, но, с другой стороны, и осложнит размещение долговых обязательств России за рубежом, если даже не полностью блокирует их. А это уже удар по нашему бюджету, так как блокируются внешние займы».

Иными словами, как объяснил экономист, если будут введены санкции, то РФ не сможет размещать дополнительные выпуски своих облигаций за рубежом и соответственно не сможет получать кредиты.

«Но объёмы наших государственных заимствований за рубежом сравнительно невелики и чувствительного удара по нам это не нанесёт, — уточнил Колганов. — У нас есть пока значительные финансовые резервы, и в этом смысле это не самый страшный удар, который могут по нам нанести».

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению Силуанова, возможные санкции против российского госдолга ударят в первую очередь по иностранцам.

«Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят», — цитируют РИА Новости министра финансов РФ.