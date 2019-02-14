В Южной Корее все чаще стали набирать персонал внепланово

Сеул, , 15:31 — REGNUM Интернет портал по поиску работы Incruit недавно провел опрос среди сотрудников по персоналу 571 компаний на тему «каким способом компания нанимала новых сотрудников», сообщает YTN.

Согласно результатам опроса, в 2018 году 67,6% крупных компаний проводят набор сотрудников строго по плану, а 29,5% — средних компаний и 10,6% малых и средних предприятий также проводят набор новых сотрудников по плану.

Однако, только 11,8% крупных компаний проводят внеплановый набор сотрудников, среди средних компаний 38,4% проводят набор сотрудников в любое время, а среди средних и малых предприятий данный показатель оказался самым высоким — 46,9%.

В результате в 2019 году среди 649 компаний, которые устраивают набор сотрудников по плану в 2019 году 59,5% приходится на крупные компании, 44,9% средних предприятий и 31,8% малых и средних предприятий. А 21,6% крупных компаний, 33,3% средних компаний и 45,6% средних и малых предприятий устраивают набор персонала вне планово.

В результате, компании на 8% стали реже набирать сотрудников по плану, по сравнению с 2018 годом. Напротив, набор сотрудников вне планово увеличился на 10%.

Представители интернет корпорации Incruit полагают, что поиск работы может стать гибким, поэтому предлагают людям, ищущим работу, уделять больше внимания профессиональным навыкам.