Учёные ВНИИНМ запатентовали устройство неразрушающего контроля

Москва, , 15:22 — REGNUM Запатентованное учёными Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара устройство позволит выявлять дефекты в различных материалах для атомной техники, авиации и машиностроения, сообщает 14 февраля пресс-служба института.

Новый прибор относится к области неразрушающего контроля и позволяет получать данные в виде 3D-изображений с высокой разрешающей способностью. По оценке специалистов АО «ВНИИНМ», визуализация результатов позволяет обнаруживать неоднородности материала даже на фоне препятствующих факторов, что повышает качество контроля.

«Представление данных в виде 3D-изображений открывает возможности для вихретокового контроля таких неоднородных по своим физическим свойствам объектов как, например, сварные соединения различных металлов, — что позволяет ученым-атомщикам получать новые инструменты проверки материалов», — сообщил один из авторов патента, главный специалист АО «ВНИИНМ» Артем Кравченко.

Разработанное устройство по своей разрешающей способности превосходит как российские, так и зарубежные образцы аппаратуры, стоимость которых превышает 6 млн руб. При этом примерная стоимость нового прибора оценивается дешевле в 20 раз и составляет около 300 тыс. руб.

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