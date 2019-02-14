Володин поручил ускорить правительство с законопроектом о техосмотре

Москва, , 15:23 — REGNUM Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») обратится к профильным министерствам и ведомствам с просьбой ускорить работу над законопроектом о борьбе с мошенничеством при техосмотре. Такое поручение депутату дал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Речь идет о законопроекте, которая вводит фото‑ и видеофиксацию техосмотра для того, чтобы невозможно было подделать его проведение. Кроме того, он также вводит возможность оформлять электронную диагностическую карту. Законопроект был принят в первом чтении в декабре 2018 года, но для рассмотрения инициативы во втором чтением необходимо получить заключение Минэкономразвития, которого до сих пор нет.

«Вопрос, связанный с техосмотром. Учитывая, что закон был принят где-то в декабре в первом чтении, для того чтобы нам его рассмотреть во втором чтении, мы планировали получить заключение Министерства экономического развития», — напомнил Володин.

Кроме того, как сообщил Москвичев, правительство сейчас работает над вариантом поправок ко второму чтению законопроекта, которые должны были быть внесены в Госдуму до 11 января.

«В этой связи также планируем … принять решение, которые бы ускорило оформление такого заключения министерством экономического развития с тем, чтобы мы могли рассмотреть законопроект во втором чтении», — отметил Володин.

Между тем, как выяснил в ходе оперативного совещания с правительством Москвичев, дополнительные поправки все же поступят в Госдуму в рабочем порядка 18 февраля. В частности, правительство хочет обязать Министерство внутренних дел хранить данные фото‑ и видеофиксации техосмотра в течение года.

«Второе — они (Минэкономразвития и МВД) попросили, что при прохождении технического осмотра автобусов, (которые проходят техосмотр по закону 2 раза в год), если проходит больше 10 автобусов в сутки, то там может находиться инспектор ГИБДД. Мы в комитете также считаем и не возражаем, особенно если это автобусное предприятие, которое само проводит техосмотр», — отметил Москвичев.