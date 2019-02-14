Дмитрий Медведев осмотрел стенд Тверской области на РИФ в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 15:20 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме 14 февраля посетил стенд Тверской области — о проектах, представленных регионом, премьер-министру рассказал губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Игорь Руденя сообщил, что на стенде Тверской области продемонстрированы инновационные разработки предприятий и организаций региона. Дмтрию Медведеву представили продукцию научно-производственного концерна «БАРЛ». В числе разработок предприятия — высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Группа компаний Complex Systems представила технологии автоматизации в образовании и медицине, решения в области виртуальной и дополненной реальности — учебно-виртуальный комплекс Mentor Medicus и сервис защищенного распространения видео-360, который позволяет авторам обеспечить защиту размещаемых материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня же Игорь Руденя принял участие в круглом столе о развитии электросетевого комплекса в регионах в эпоху глобальных технологических изменений, который провел министр энергетики РФ Александр Новак. Глава Тверской области, в частности, предложил рассмотреть возможность объединения активов компаний «ФСК ЕЭС», Россети, МРСК Центра, что позволит уменьшить издержки, обеспечить устойчивую тарифную политику. Кроме того, сегодня, 14 февраля, Игорь Руденя и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и компании.

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