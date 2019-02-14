Казахстан планирует экспортировать в Туркестан услуги спутниковой связи

Астана, , 15:17 — REGNUM Казахстан планирует расширить экспорт услуг космической системы связи KazSat, заявил заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности республик Марат Нургужин, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, в 2023 году завершится эксплуатация казахстанского спутника KazSat-2. На его смену планируется ввести спутник KazSat-2R, отметил заместитель министра.

Нургужин добавил, что ввод в эксплуатацию нового спутника позволит экспортировать услуги спутниковой связи в страны Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва и Астана ведут переговоры по запуску спутника KazSat-2R. Россия предлагает Казахстану комплексное решение: от изготовления спутника, до вывода на орбиту.

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