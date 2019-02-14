ВТБ выкупает зерновой терминал у Новороссийского морского торгового порта

Москва, , 15:13 — REGNUM ВТБ и Новороссийский морской торговый порт (НМТП) подписали соглашение, в соответствии с которым 100% ООО «Новороссийский зерновой терминал» перейдёт в собственность банка, сообщает 14 февраля пресс-служба порта.

По условиям сделки обязательство о приобретении группой ВТБ указанного актива должно быть выполнено во втором квартале 2019 года. Сделка одобрена соответствующими регулирующими органами.

Новороссийский зерновой терминал — предприятие, специализирующееся на перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту. Один из крупнейших в России портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.

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