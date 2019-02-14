Крымскому промышленному комплексу не хватает средств на модернизацию

Симферополь, , 15:10 — REGNUM Для полноценного переоснащения крымской промышленности в ближайшие пять лет необходимо не менее 150 миллионов рублей субсидий ежегодно. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в министерстве промышленной политики РК.

«В 2018 году 18 промышленным предприятиям, которые реализуют проекты по созданию новых производств и модернизации производственных мощностей, была предоставлена субсидия на 101 миллион рублей. В последующем предполагается направить ещё более 245 миллионов. Однако, учитывая все обстоятельства и непростые условия, в которых работает промышленная отрасль Крыма, этих средств недостаточно. Представляется целесообразным в течение как минимум пяти лет оказывать поддержку в размере 150−200 миллионов рублей ежегодно, что позволит технически перевооружить промышленность», — отметили в минпромполитики РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году крымский парламент утвердил план приватизации 42 гособъектов, в частности, санаториев «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», государственных предприятий «Феодосийский оптический завод», «Евпаторийский авиаремонтный завод», типография «Таврида», «Крымтелеком», «Крымтехнологии» и «Крымхлеб». В 2019 году правительство РК одобрило изменения в прогнозный план приватизации на 2019 год, внеся в программу 25% находящихся в госсобственности акций завода «Фиолент».

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