Ленобласть будет продвигать свою продукцию на Alibaba

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:04 — REGNUM Ленинградская область рассчитывает продавать свою продукцию на международной торговой площадке Alibaba. Об этом власти региона договорились в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Это должно стать одним из механизмов поддержки экспортно-ориентированных предприятий Ленобласти.

Как сообщили 14 февраля в областном правительстве, соглашение о сотрудничестве подписано между АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» и ООО «ПА Логистикс» — официальным сервисным партнером Alibaba в России.

Продукция предприятий Ленобласти будет представляться и продвигаться на международной торговой онлайн-площадке www.alibaba.com.

«Мы планируем активно развивать возможности электронной торговли и рассчитываем на успешные сделки для наших производителей», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В настоящее время на Alibaba.com зарегистрировано более 260 млн человек из 240 стран и регионов мира. Как сообщало ИА, в декабре 2018 года в бельгийском Льеже состоялась церемония открытия первой в Европе платформы для электронной коммерции. Новый ресурс запустила китайская компания Alibaba.

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