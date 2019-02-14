Россия вошла в десятку наиболее финансово грамотных стран

Москва, , 15:01 — REGNUM В рейтинге финансовой грамотности населения стран «большой двадцатки» Россия заняла девятое место. Об этом говорится в документе, опубликованном Аналитическим центром НАФИ.

По результатам международного сравнительного исследования выяснилось, что наиболее финансово грамотными оказались граждане Франции и Канады, в «хвосте» рейтинга разместились Италия и Саудовская Аравия.

Россия получила 12,2 балла из максимальных 21, что немного ниже среднего показателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогнозы по рейтингу Москвы. Теперь показатель столицы России повышен с уровня «Ba1» до «Baa3».

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