Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Россия вошла в десятку наиболее финансово грамотных стран

Экономика

Наиболее финансово грамотными оказались граждане Франции и Канады, в «хвосте» рейтинга разместились Италия и Саудовская Аравия

Москва, 14 февраля 2019, 15:01 — REGNUM  В рейтинге финансовой грамотности населения стран «большой двадцатки» Россия заняла девятое место. Об этом говорится в документе, опубликованном Аналитическим центром НАФИ.

По результатам международного сравнительного исследования выяснилось, что наиболее финансово грамотными оказались граждане Франции и Канады, в «хвосте» рейтинга разместились Италия и Саудовская Аравия.

Россия получила 12,2 балла из максимальных 21, что немного ниже среднего показателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогнозы по рейтингу Москвы. Теперь показатель столицы России повышен с уровня «Ba1» до «Baa3».

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Международные экономические рейтинги
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