За год производство оборонной промышленности в Казахстане выросло на 4%

Астана, , 14:58 — REGNUM Объем производства оборонной промышленности Казахстана в 2018 году составил 90,6 млрд тенге ($241 млн), что на 4% больше, чем в 2017 году, заявил заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности республики Аманияз Ержанов, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, за отчетный период объем экспорта оборонной продукции составил 7,3 млрд тенге ($19,4 млн). Ержанов отметил, что в 2018 году министерство успешно реализовало восемь проектов в рамках программы импортозамещения.

Министр добавил, что в ближайшие годы планируется выполнить модернизацию на семи предприятиях оборонного комплекса. В настоящее время модернизация началась на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения и Заводе имени Кирова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января национальная компания «Казахстан инжиниринг» министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана и АО «Вертолеты России» и «Авиаремонтный завод №405» подписали контракт на организацию в Казахстане сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171.