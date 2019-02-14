Четверг, 14 Февраля 2019 года
15:07:12 МСК

За год производство оборонной промышленности в Казахстане выросло на 4%

Экономика

Объем экспорта оборонной промышленности составил $19,4 млн

Астана, 14 февраля 2019, 14:58 — REGNUM  Объем производства оборонной промышленности Казахстана в 2018 году составил 90,6 млрд тенге ($241 млн), что на 4% больше, чем в 2017 году, заявил заместитель министра оборонной и аэрокосмической промышленности республики Аманияз Ержанов, сообщает 14 февраля агентство «Казинформ».

По его словам, за отчетный период объем экспорта оборонной продукции составил 7,3 млрд тенге ($19,4 млн). Ержанов отметил, что в 2018 году министерство успешно реализовало восемь проектов в рамках программы импортозамещения.

Министр добавил, что в ближайшие годы планируется выполнить модернизацию на семи предприятиях оборонного комплекса. В настоящее время модернизация началась на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения и Заводе имени Кирова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января национальная компания «Казахстан инжиниринг» министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана и АО «Вертолеты России» и «Авиаремонтный завод №405» подписали контракт на организацию в Казахстане сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить