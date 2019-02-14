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Вряд ли введут «жёсткие»: о новых санкциях США

Экономика

За развитие такого сценария говорит история с РУСАЛом

Вряд ли введут «жёсткие»: о новых санкциях США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Москва, 14 февраля 2019, 14:56 — REGNUM  Сегодня поводом для резкого снижения рубля послужило внесение американскими сенаторами очередного законопроекта, предусматривающего санкции против банковского, энергетического сектора и госдолга России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

«На мой взгляд, риски введения так называемых жестких санкций против ведущих отечественных банков и госдолга по-прежнему крайне малы. За развитие такого сценария говорит история с РУСАЛом, с которого минфин США, несмотря на недовольство сената, снял введенные в апреле 2018 года ограничения», — пояснил свою позицию эксперт.

Тем не менее, по его мнению, активное муссирование данной темы будет какое-то время оказывать давление на фондовый и валютный рынок страны.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект о новых санкциях против России. Предполагается целый спектр санкций против тех, кто способствовал «вмешательству в выборы США».

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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