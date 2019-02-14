Болен, безграмотен или врёт? — Михаил Хазин о словах министра Силуанова

Москва, , 15:23 — REGNUM Большая часть населения России макроэкономически безграмотна и по этой причине позволяет министру финансов РФ «вешать себе на уши лапшу». Об этом 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Михаил Хазин, комментируя рассуждения первого вице-премьера РФ, министра финансов РФ Антона Силуанова о финансовой грамотности вообще и о собственной в частности.

«Если мы предполагаем, что в нашей стране должна быть демократия, то граждане, поскольку они голосуют, должны иметь достаточно грамотности для того, чтобы понимать, что им предлагают те или иные политические партии или политические деятели, — сказал Хазин. — Они должны обладать некоторыми минимальными зачатками макроэкономических знаний. Вот микроэкономических (бухгалтерских) им, может быть, и не нужно, а макроэкономические нужны. Я напоминаю, что в СССР политэкономию преподавали практически всем. Именно поэтому большая часть населения голосовала против распада СССР, понимая, что экономически это неминуемо приведёт к негативным последствиям».

Хазин подчеркнул, что, если взглянуть на ситуацию, которая сложилась в РФ в настоящее время, то «мы увидим, что большая часть населения макроэкономически безграмотна и по этой причине позволяет вешать себе на уши ту лапшу, которую, в частности, вешает министр финансов».

«Для примера — он (Силуанов — прим. ИА REGNUM ) объясняет, что в 2018 году инфляция была 4%, — рассказал Хазин. — Я сегодня специально посмотрел дефлятор ВВП. Дефлятор ВВП — это тот индекс, которым оценивается рост цен во всей экономике в целом. Он 10,5%. То есть цены выросли более чем на 10%. В экономике в целом. При этом большая часть ВВП образуется за счёт частного спроса. И в этой ситуации нам министр финансов хочет сказать, что при дефляторе ВВП 10,5% потребительская инфляция может быть 4%? Он тяжело болен? Или он просто врёт? Или он финансово безграмотен? Вот и всё».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов принял участие в сессии, посвящённой финансовой грамотности населения. Модератор спросил у Силуанова, считает ли он себя финансово грамотным, на что глава Минфина ответил: «А вы как думаете?»

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