«Лишние» объемы бензина будут востребованы в Европе и Азии — эксперт

Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Если на рынке бензина, как и предполагалось ранее, возникнет профицит, то излишки будут востребованы как в европейских, так и в азиатских странах, профицит не создаст проблем для НПЗ, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 14 февраля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя экспертные данные о вероятном переизбытке производства бензина в России.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование Argus Consulting сообщили, что после введения новых мощностей НПЗ (около 2 млн тонн в год) и медленного роста внутреннего спроса, а также усиления конкуренции на зарубежных рынках, в России может возникнуть переизбыток бензина.

«Инвестиции российских компаний в строительство нефтеперерабатывающих заводов были довольно значительными, поэтому и ранее прогнозировалось появление профицита. Другое дело, что в связи с выходом тех или иных НПЗ на ремонт в летний период в последние годы у нас возникал, наоборот, дефицит топлива.

Но если возникнет профицит, это не будет проблемой. Излишки можно продавать в Европу, где российский Евро-5 вполне конкурентоспособен. Есть и возможность расширения объемов поставок на рынки стран СНГ и азиатских стран, в том числе в Казахстан и Узбекистан», — отметил Дмитрий Кумановский.