«Суперасфальт» не должен иметь «суперцену» — мнение

Москва, , 14:46 — REGNUM Появление нового, более прочного покрытия — это насущная проблема, которая назрела давно. Надо понимать, что асфальт, который используется сейчас, быстро портится — уже через полгода появляются какие-то дефекты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в сфере инновационной логистики Вячеслав Белобжецкий.

«Практически ежедневно можно наблюдать, как на дороге производится ямочный ремонт. Отчасти это может быть следствием нарушения технологий его укладки на местах, либо в принципе та технология, которая используется отраслью, где-то отстала от времени в связи с изменившимся климатом. Надо понимать, что в России существует многообразие климатических зон, поэтому затраты на поддержания дорожной сети — различны. Под каждый температурный режим также нужны соответствующие технологии», — пояснил эксперт.

С точки зрения государства, любая дорога (авто, ж/д, авиа, водные пути) — артерия экономики. Если «артерии» не в порядке, то возрастают издержки перемещения грузов и пассажиропотоков. Для перевозчиков кратно растут затраты на ремонт. При этом качественная дорога — часть достойной жизни граждан РФ, и эту функцию государство должно стремиться выполнить.

«Оценивая идею укладки «суперасфальта», нужно опять же иметь в виду его стойкость к износу. Если дорога по-прежнему будет требовать ежегодного ремонта, то в принципе ничего не изменится — как она была разбита, так и будет. Если же поддерживающие работы будут проводиться реже, а первый капитальный ремонт потребуется только через три года — это точно благо», — считает Белобжецкий.

Говоря о «дороговизне» нового асфальта, нужно комплексно оценивать затраты на его переработку, труд и ресурсы. Кроме того, сейчас каждое производство обрастает своими компаниями, а ресурсы зачастую монополизированы. Если исходить из того, что ряд подрядчиков хочет максимизировать свою прибыль, тогда такой «суперасфальт» будет иметь «суперцену».

"Если подойти к грамотному бюджетированию и контролированию поставщиков, то «суперасфальт» может стоить не сильно дороже текущего дорожного покрытия. При этом прибавка в 10−15%, да даже в 25% может оправдать значительно более редкий ремонт, имея в виду, что затраты на трудовые ресурсы при ремонтных работах — одни из самых высоких», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали со ссылкой на Росавтодор, что в России может начаться применение новой технологии дорожного покрытия.

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