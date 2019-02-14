В Иркутске начали производить железо по технологии прямого восстановления

Иркутск, , 14:45 — REGNUM Иркутский завод «МеталлАктивгрупп» освоил выпуск металлизованных окатышей и железа прямого восстановления из магнетитовой руды, сообщает 14 февраля пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

На модернизацию производства в предыдущем периоде было направлено 85 млн рублей, в том числе 28 млн рублей предоставлено по линии ФРП в виде льготного кредита.

«Реализация данного проекта дала возможность получить продукт, соответствующий качеству наилучших сортов железа на мировом рынке», — сообщила гендиректор АО «МеталлАктивгрупп» Екатерина Потапова.

По сведениям предприятия, технологию DirectReducedIron — прямого восстановления из магнетитовой руды с использованием угля — применяют только за рубежом. Проект ориентирован на снабжение готовой продукцией российских производителей. Сейчас основными потребителями металлизованных окатышей и железа прямого восстановления из магнетитовой руды являются ГМК «Норильский никель», «УГМК — сталь», «Волжский трубный завод», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Торэкс».

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