Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Иркутске начали производить железо по технологии прямого восстановления

Экономика

Объём инвестиций в модернизацию производства составил 85 млн рублей

Иркутск, 14 февраля 2019, 14:45 — REGNUM  Иркутский завод «МеталлАктивгрупп» освоил выпуск металлизованных окатышей и железа прямого восстановления из магнетитовой руды, сообщает 14 февраля пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

На модернизацию производства в предыдущем периоде было направлено 85 млн рублей, в том числе 28 млн рублей предоставлено по линии ФРП в виде льготного кредита.

«Реализация данного проекта дала возможность получить продукт, соответствующий качеству наилучших сортов железа на мировом рынке», — сообщила гендиректор АО «МеталлАктивгрупп» Екатерина Потапова.

По сведениям предприятия, технологию DirectReducedIron — прямого восстановления из магнетитовой руды с использованием угля — применяют только за рубежом. Проект ориентирован на снабжение готовой продукцией российских производителей. Сейчас основными потребителями металлизованных окатышей и железа прямого восстановления из магнетитовой руды являются ГМК «Норильский никель», «УГМК — сталь», «Волжский трубный завод», АО «Кузнецкие ферросплавы», ООО «Торэкс».

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Металлургия и металлообработка
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