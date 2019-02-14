Беглов предложил поискать дополнительные доходы в бюджет Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов считает необходимым в 2019 году увеличить процент сбора налогов, зачисляемых в бюджет города, и добиться поступления дополнительных доходов в городскую казну. Об этом Беглов заявил 14 февраля на расширенной коллегии Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Санкт-Петербургу.

«К 2022 году бюджет города должен стать бездефицитным. К 2025 году он должен вырасти до одного триллиона рублей — такая задача сегодня стоит перед Санкт-Петербургом <…> Наша казна должна соответствовать статусу города федерального значения», — сказал Александр Беглов.

По мнению врио губернатора, увеличить поступления в бюджет должно открытие новых высокотехнологичных предприятий, увеличение количества высококвалифицированных рабочих мест, создание привлекательных условий для инвесторов, малого и среднего бизнеса.

В бюджет Санкт-Петербурга в 2018 году поступило 589 468 млн рублей, из них 87,9% составили доходы, администрируемые ФНС. Налоговые доходы увеличились на 15%, с учетом инфляции — более чем на 10%.

Доходы казны Санкт-Петербурга в 2019 году должны составить 591 млрд 833 млн 947 тыс. рублей. В 2020 году доходы запланированы на уровне 637 млрд 834 млн 913 тыс. рублей, в 2021 году — 696 млрд 274 млн 270 тыс. рублей.

«Рассчитываю, что в диалоге мы выработаем дополнительные направления совместной деятельности по увеличению доходов бюджета Петербурга», — сказал Александр Беглов, обращаясь к петербургским сотрудникам ФНС.

Он также добавил, что все предоставленные властями налоговые льготы должны «отрабатываться» и впоследствии приводить к увеличению доходов в бюджет.

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Как сообщало ИА REGNUM, к маю текущего года правительством Санкт-Петербурга будет разработан план по увеличению доходов городской казны, в том числе за счет новых инвестиционных проектов и активизации неналоговых поступлений в бюджет.

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