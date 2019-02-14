Нерезиденты вновь скупают акции на южнокорейском фондовом рынке

Сеул, , 18:15 — REGNUM Иностранные инвесторы и трейдеры отказались от осторожной тактики на финансовом рынке Южной Кореи. Впервые за три месяца они распродают облигации и покупают акции, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на центральный банк.

В декабре нерезиденты приобрели бондов на 1,35 миллиардов долларов, однако уже в январе объём продаж превысил 3,2 млрд. Это стало самым высоким показателем с сентября 2017 года. За тот же период нерезидентами было потрачено 3,3 млрд долларов на покупку акций, что свидетельствует о готовности на риск в погоне за высокой прибылью. Раньше страх побеждал жажду высокой прибыли, и иностранные инвесторы предпочитали относительно безопасные облигации.

Помимо этого, в январе был зафиксирован приток средств на фондовый рынок из-за рубежа в размере 120 миллионов долларов. Примечательно, что в последние несколько месяцев иностранные инвесторы активно избавлялись от южнокорейских активов — это привело к падению биржевого индекса KOSPI более, чем на 20% за весь 2018 год.