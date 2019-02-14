ГАЗ готовит к выпуску самую большую в линейке ГАЗель

Нижний Новгород, , 14:37 — REGNUM Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) получил одобрение на модель ГАЗель-Next в Росстандарте. Об этом стало известно 13 февраля из базы Росстандарта.

Согласно документам, длина ГАЗель-Next составит от 6907 до 7114 мм. Вместимость автобуса составит 22 человека. Под капотом новинки будет 2,8-литровый 150-сильный турбодизельный двигатель Cummins/Huadong ISF.

Автобус поступит в продажу весной 2019 года. Следующие модели этой линейки станут цельнометаллические фургоны с грузовым отсеком до 15,5 кубометров.

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