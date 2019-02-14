Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Южной Корее произошло 695 ДТП при участии электрического транспорта

Экономика

92% не использует средства защиты

Сеул, 14 февраля 2019, 14:38 — REGNUM  Агентство по защите прав потребителей Южной Кореи провело опрос, в котором приняло участие 50 пользователей электрических транспортных средств. Об этом сообщает No Cut News.

Согласно результатам опроса, 92% респондентов не используют средства защиты, такие как шлем. Только на 8% опрошенных были защитные шлемы, однако наколенники и налокотники отсутствовали.

Кроме того, 12% респондентов во время использования транспортного средства надевают наушники, а 14% — возили багаж или держали что-то в руках, что препятствовало вождению.

Известно, что за последние три года произошло 695 аварий с участием электрического транспортного средства.

Из 253 несчастных случаев, за исключением дефектов транспортного средства, в 90,1% водитель получил травмы от падений. Кроме того, 6,3% пришлось на столкновение.

Из 311 случаев травмирования 39,5% (123 случая) пришлось на голову, а 27,6% (34 случая) на голову и мозг.

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