В Южной Корее произошло 695 ДТП при участии электрического транспорта

Сеул, , 14:38 — REGNUM Агентство по защите прав потребителей Южной Кореи провело опрос, в котором приняло участие 50 пользователей электрических транспортных средств. Об этом сообщает No Cut News.

Согласно результатам опроса, 92% респондентов не используют средства защиты, такие как шлем. Только на 8% опрошенных были защитные шлемы, однако наколенники и налокотники отсутствовали.

Кроме того, 12% респондентов во время использования транспортного средства надевают наушники, а 14% — возили багаж или держали что-то в руках, что препятствовало вождению.

Известно, что за последние три года произошло 695 аварий с участием электрического транспортного средства.

Из 253 несчастных случаев, за исключением дефектов транспортного средства, в 90,1% водитель получил травмы от падений. Кроме того, 6,3% пришлось на столкновение.

Из 311 случаев травмирования 39,5% (123 случая) пришлось на голову, а 27,6% (34 случая) на голову и мозг.