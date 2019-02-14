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В 2018 году нефтяные доходы Ирана возросли на 49%

Экономика

Основная причина роста нефтяных доходов — увеличение цен на сырье

Тегеран, 14 февраля 2019, 16:56 — REGNUM  В 2018 году, несмотря на санкции США в отношении экспорта иранской нефти, за первые девять месяцев Иран получил 724 триллиона риалов от продажи сырья, что на 49% больше, чем в 2017 году, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

Основной причиной роста нефтяных доходов страны является увеличение цен на «черное золото». Большое влияние также оказало усиление торговой напряженности между США и Китаем и риск замедления глобального экономического развития. Следует также принять во внимание решение стран-членов ОПЕК снизить добычу нефти на 800 000 баррелей в сутки.

Средняя цена нефтяных фьючерсов на мировых рынках составляет 61 доллар. Баррель иранской нефти стоит в среднем от 54 до 59 долларов в зависимости от места доставки.

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Зарубежная хроника
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