Российская компания построит в Казахстане солнечную электростанцию

Астана, , 14:43 — REGNUM ТОО «Хевел Казахстан» планирует построить в Казахстане солнечную электростанцию мощностью 90 МВт, сообщили 14 февраля в пресс-службе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Средства на строительство солнечной электростанции выделит ЕАБР. ТОО «Хевел Казахстан» подписало с банком кредитный договор на сумму 56,2 млн евро.

Планируется, что электростанция будет сдана в эксплуатацию в 2020 году. Расчетная выработка электроэнергии составит 160 млн кВт·ч в год.

Отметим, ТОО «Хевел Казахстан» является дочерней структурой российской компании «Хевел», которая работает в отрасли солнечной энергетики.

Напомним, 30 января в компании Turkistan Invest сообщили, что в Туркестанской области Казахстана заканчивается строительство солнечной электростанции мощностью 20 МВт. Стоимость проекта составляет $35 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркестанской области планируют запустить солнечную электростанцию