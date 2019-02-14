Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Российская компания построит в Казахстане солнечную электростанцию

Экономика

Евразийский банк развития выделит на реализацию проекта 56,2 млн евро

Астана, 14 февраля 2019, 14:43 — REGNUM  ТОО «Хевел Казахстан» планирует построить в Казахстане солнечную электростанцию мощностью 90 МВт, сообщили 14 февраля в пресс-службе Евразийского банка развития (ЕАБР).

Средства на строительство солнечной электростанции выделит ЕАБР. ТОО «Хевел Казахстан» подписало с банком кредитный договор на сумму 56,2 млн евро.

Планируется, что электростанция будет сдана в эксплуатацию в 2020 году. Расчетная выработка электроэнергии составит 160 млн кВт·ч в год.

Отметим, ТОО «Хевел Казахстан» является дочерней структурой российской компании «Хевел», которая работает в отрасли солнечной энергетики.

Напомним, 30 января в компании Turkistan Invest сообщили, что в Туркестанской области Казахстана заканчивается строительство солнечной электростанции мощностью 20 МВт. Стоимость проекта составляет $35 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туркестанской области планируют запустить солнечную электростанцию

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