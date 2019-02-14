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АЛРОСА нашла алмазную «валентинку» массой 65,7 карата

Экономика

Камни с узнаваемой формой встречаются в природе крайне редко

Москва, 14 февраля 2019, 14:21 — REGNUM  Уникальный крупный алмаз, напоминающий своей формой сердце, нашли на кимберлитовой трубке «Удачная» в Якутии. Об этом сообщает 14 февраля пресс-служба алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Отмечается, что крупный камень массой 65,7 карата был найден 23 января. Возраст находки превышает 300 млн лет, говорится в сообщении. По словам члена правления компании Евгения Агуреева, камни с узнаваемой формой встречаются в природе крайне редко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что выручка алмазодобывающей компании АЛРОСА за 2018 год составила 219,8 млрд рублей. Это на 19 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

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