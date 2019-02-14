По силам ли США повторить в Венесуэле чилийский сценарий?

Москва, , 14:26 — REGNUM Венесуэльские вооружённые силы остаются одной из главных опор режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, хотя говорить об их стопроцентной монолитности больше нельзя, полагает профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк. Об этом он заявил 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинившей военных США в провоцировании венесуэльских военных на мятеж.

«Безусловно, такие попытки есть, ведь самопровозглашённый президент неоднократно заявлял: то, что может позволить избавиться от нынешней «диктатуры», это выступление вооружённых сил и полиции на стороне Национального собрания, которое контролируется оппозицией, — отметил Костюк. — Так что провоцирование идёт в основном со стороны венесуэльских противников Мадуро. То, что они, в свою очередь, связаны с США, тоже секрет Полишинеля. История подтверждает, что подобного рода действия Вашингтон предпринимал в эпоху холодной войны. Тут можно вспомнить Чили как наиболее яркий пример, а также Сальвадор и Гватемалу».

Однако, как заметил Костюк, вопрос в том, насколько прямо США влияют на настроения венесуэльских силовиков.

«Дело в том, что ситуация в Венесуэле кардинально отличается от Чили, где в своё время так и не провели масштабной реорганизации армии, — продолжил эксперт. — Но все основные руководители венесуэльских вооружённых сил — это выходцы из чавистского лагеря. Это те, кто в своё время начинал революционные процессы. Вооружённые силы Венесуэлы — это самый серьёзный фундамент Мадуро и его режима. Другой вопрос, что армия — это всегда отражение общества. И та сложная ситуация, в которой находится венесуэльское общество, влияет и на вооружённые силы. Так что говорить о полной монолитности вооружённых сил Венесуэлы тоже нельзя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Захаровой, сказанным ею 14 февраля в рамках брифинга, Соединённые Штаты предпринимают попытки склонить военных Венесуэлы к мятежу против законной власти. По её словам, Вашингтон применяет для реализации данного сценария средства информационно-психологического давления, манипулирования, шантажа и разжигания ненависти.

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